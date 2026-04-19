Состоялась церемония награждения победителей женской Высшей лиги по волейболу - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

19 апреля в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта состоялась церемония награждения победителей Высшей лиги по волейболу. В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.

Как сообщает İdman.Biz, выступивший на церемонии Шахин Багиров поблагодарил команды за проявленную настойчивость. Он подчеркнул, что благодаря вниманию к волейболу в стране растет число клубов и воспитываются новые спортсмены, после чего поздравил победителей.

После официальной части игроки, отличившиеся в различных номинациях, получили награды, а волейболистки, вошедшие в символическую сборную сезона, были отмечены памятными призами.

18:19

"Туран" стал победителем Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.Biz, в матче за золотые медали представитель Товуза встретился с командой DH Volley.

Встреча, прошедшая в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, завершилась победой "Турана" со счетом 3:1 (15:25, 25:21, 25:19, 25:23).

Отметим, что бронзовым призером Высшей лиги Азербайджана стала команда "Гянджа".

15:06

Женская волейбольная команда "Гянджа" стала бронзовым призером Высшей лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в матче за третье место команда обыграла "Национальную авиационную академию".

Встреча, прошедшая в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, завершилась победой "Гянджи" со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).

Отметим, что сегодня в финале за золотые медали сыграют "Туран" и DH Volley. Начало матча - в 16:00.

10:56

В женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу сегодня состоятся решающие встречи сезона.

Как сообщает İdman.Biz, в программе дня - матчи за третье место и финал турнира.

В 13:00 в игре за бронзовые медали встретятся "Национальная авиационная академия" и "Гянджа".

Главный матч сезона пройдет в 16:00 - в финале сыграют "Туран" и DH Volley.

Обе встречи состоятся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.