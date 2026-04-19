Состоялась церемония награждения победителей женской Высшей лиги по волейболу - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

19 Апреля 2026 22:10
Состоялась церемония награждения победителей женской Высшей лиги по волейболу - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

19 апреля в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта состоялась церемония награждения победителей Высшей лиги по волейболу. В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.

Как сообщает İdman.Biz, выступивший на церемонии Шахин Багиров поблагодарил команды за проявленную настойчивость. Он подчеркнул, что благодаря вниманию к волейболу в стране растет число клубов и воспитываются новые спортсмены, после чего поздравил победителей.

После официальной части игроки, отличившиеся в различных номинациях, получили награды, а волейболистки, вошедшие в символическую сборную сезона, были отмечены памятными призами.

18:19

"Туран" стал победителем Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.Biz, в матче за золотые медали представитель Товуза встретился с командой DH Volley.

Встреча, прошедшая в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, завершилась победой "Турана" со счетом 3:1 (15:25, 25:21, 25:19, 25:23).

Отметим, что бронзовым призером Высшей лиги Азербайджана стала команда "Гянджа".

15:06

Женская волейбольная команда "Гянджа" стала бронзовым призером Высшей лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в матче за третье место команда обыграла "Национальную авиационную академию".

Встреча, прошедшая в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, завершилась победой "Гянджи" со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).

Отметим, что сегодня в финале за золотые медали сыграют "Туран" и DH Volley. Начало матча - в 16:00.

10:56

В женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу сегодня состоятся решающие встречи сезона.

Как сообщает İdman.Biz, в программе дня - матчи за третье место и финал турнира.

В 13:00 в игре за бронзовые медали встретятся "Национальная авиационная академия" и "Гянджа".

Главный матч сезона пройдет в 16:00 - в финале сыграют "Туран" и DH Volley.

Обе встречи состоятся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Новости по теме

Фарид Гаибов посетил финал женской Высшей лиги
19 Апреля 17:36
Волейбол

Фарид Гаибов посетил финал женской Высшей лиги - ВИДЕО

Министр присутствует на решающем матче по волейболу
"Хиласедиджи" обыграл "Орду" и стал чемпионом Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
18 Апреля 19:54
Волейбол

"Хиласедиджи" обыграл "Орду" и стал чемпионом Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Ранее "Нефтчи" завоевал бронзовые медали

Главный тренер "Нефтчи": "Наши волейболисты проявили характер"
18 Апреля 17:35
Волейбол

Главный тренер "Нефтчи": "Наши волейболисты проявили характер"

Виктор Болдарев оценил победу в матче за "бронзу"
Волейбольный клуб построил площадку в Баку
17 Апреля 23:31
Волейбол

Волейбольный клуб построил площадку в Баку - ФОТО

Проект направлен на развитие спорта среди молодежи

Тренер "Нефтчи": "Вернуть команду в нормальное психологическое состояние - трудный процесс"
17 Апреля 17:37
Волейбол

Тренер "Нефтчи": "Вернуть команду в нормальное психологическое состояние - трудный процесс"

Виктор Болдарев рассказал о целях сезона и тяжелом инциденте перед полуфиналом

Тренер DH Volley: "Очень многое зависит от результата финала"
17 Апреля 13:41
Волейбол

Тренер DH Volley: "Очень многое зависит от результата финала"

Фарид Джалалов ждет победы в главном матче сезона против "Турана"

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки