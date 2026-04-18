"Хиласедиджи" обыграл "Орду" и стал чемпионом Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

18 Апреля 2026 19:54
Определился победитель Азербайджанской Высшей лиги по волейболу среди мужчин.

Как сообщает İdman.Biz, в финальном поединке сошлись команды "Хиласедиджи" и "Орду".

Решающая игра, организованная в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, прошла при преимуществе "Хиласедиджи". Победив соперника со счетом 3:1, команда завоевала титул чемпиона Азербайджана.

14:32

В мужской волейбольной Суперлиге Азербайджана определился обладатель бронзовых медалей сезона.

Как сообщает İdman.Biz, в матче за третье место "Нефтчи" встретился с командой "Муров Аз Терминал".

Победу в трех сетах одержали "черно-белые", завоевав бронзовые награды национального чемпионата.

Встреча, прошедшая в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:17, 25:13).

Позднее сегодня состоится финальный матч турнира. В 16:00 за чемпионский титул сыграют "Хиласеджи" и "Орду".

10:56

Сегодня в мужской Высшей лиге Азербайджана по волейболу пройдут заключительные и решающие матчи сезона.

Как сообщает İdman.Biz, игровой день откроет встреча за третье место. В 13:00 "Нефтчи" сыграет против "Муров Аз Терминал".

Главным событием дня станет финал турнира. В 16:00 команды "Хиласэдиджи" и "Орду" встретятся в матче за чемпионский титул.

После завершения обеих встреч состоится церемония награждения победителей и призеров.

Матчи пройдут в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

