15 Апреля 2026
"Орду" против "Хиласэдиджи", "Туран" против DH Volley: кто станет чемпионом Высшей лиги?

15 Апреля 2026 16:11
"Орду" против "Хиласэдиджи", "Туран" против DH Volley: кто станет чемпионом Высшей лиги?

Стали известны даты матчей за третье место и финалов в Высших лигах Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, финальные игры пройдут 18 и 19 апреля.

18 апреля состоятся решающие встречи в мужском турнире. В матче за третье место сыграют "Нефтчи" и "Муров Аз Терминал", а в финале встретятся "Хиласэдиджи" и "Орду". Игры начнутся в 13:00 и 16:00 соответственно.

19 апреля на площадку выйдут женские команды. В поединке за третье место сойдутся "Национальная авиационная академия" и "Гянджа", а в финале сыграют "Туран" и DH Volley. Начало матчей — в 13:00 и 16:00.

Все встречи пройдут в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта. Сразу после финалов состоится церемония награждения победителей.

Новости по теме

1/2 финала Высшей лиги по волейболу: "Нефтчи" уступил "Орду" - ОБНОВЛЕНО
14 Апреля 21:54
Волейбол

1/2 финала Высшей лиги по волейболу: "Нефтчи" уступил "Орду" - ОБНОВЛЕНО

Игры были организованы в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям

Полина Рагимова: "Возможно, это будут последние матчи в моей карьере" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
14 Апреля 14:32
Волейбол

Полина Рагимова: "Возможно, это будут последние матчи в моей карьере" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Волейболистка сборной Азербайджана поделилась планами на ближайшее будущее

Волейболистка "Турана: "В финале думаем о своей игре, а не о сопернике"
14 Апреля 00:45
Волейбол

Волейболистка "Турана: "В финале думаем о своей игре, а не о сопернике"

Айшен Абдулазимова поделилась ожиданиями от решающего матча

Зия Раджабов: "Верю, что "Туран" добьется успеха в финале"
13 Апреля 22:10
Волейбол

Зия Раджабов: "Верю, что "Туран" добьется успеха в финале"

Тренер команды нацелен на чемпионство в Высшей лиге

"Туран" вышел в финал Высшей лиги Азербайджана по волейболу
13 Апреля 19:40
Волейбол

"Туран" вышел в финал Высшей лиги Азербайджана по волейболу - ОБНОВЛЕНО

Команда из Товуза уверенно обыграла "Гянджу" в полуфинале

Шахин Багиров встретился с юными волейболистами в Гёйгёле - ФОТО
13 Апреля 07:14
Волейбол

Шахин Багиров встретился с юными волейболистами в Гёйгёле - ФОТО

В ходе встречи гости понаблюдали за тренировочным процессом подростков

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 22:34
Гимнастика

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Репортаж с последних двух дней чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу
Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС