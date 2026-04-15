"Орду" против "Хиласэдиджи", "Туран" против DH Volley: кто станет чемпионом Высшей лиги?

Стали известны даты матчей за третье место и финалов в Высших лигах Азербайджана по волейболу среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, финальные игры пройдут 18 и 19 апреля.

18 апреля состоятся решающие встречи в мужском турнире. В матче за третье место сыграют "Нефтчи" и "Муров Аз Терминал", а в финале встретятся "Хиласэдиджи" и "Орду". Игры начнутся в 13:00 и 16:00 соответственно.

19 апреля на площадку выйдут женские команды. В поединке за третье место сойдутся "Национальная авиационная академия" и "Гянджа", а в финале сыграют "Туран" и DH Volley. Начало матчей — в 13:00 и 16:00.

Все встречи пройдут в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта. Сразу после финалов состоится церемония награждения победителей.