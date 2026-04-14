Сегодня пройдут матчи 1/2 финала Высшей лиги по волейболу

Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужчин состоятся вторые матчи полуфинальной стадии.

Как сообщает İdman.Biz, в первой игре дня "Хиласеджи" встретится с "Муров Аз Терминал". Матч начнется в 16:00.

Затем на площадку выйдут "Нефтчи" и "Орду". Встреча стартует в 18:00.

Обе игры пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в первых матчах "Хиласеджи" и "Орду" одержали победы со счетом 3:0.

Согласно регламенту, полуфинал состоит из двух игр по принципу дома и в гостях. В случае равенства по победам будет сыгран "золотой сет". Матчи за бронзовые и золотые медали состоятся в формате одной встречи.