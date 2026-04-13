"Туран" сыграет с "Гянджей" в полуфинале Высшей лиги

13 Апреля 2026 09:59
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женщин состоится очередной матч полуфинальной стадии.

Как сообщает İdman.Biz, "Туран" встретится с "Гянджей". Игра пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Товуза и начнется в 18:00.

В первой встрече "Туран" уверенно обыграл соперника со счетом 3:0.

Победитель пары выйдет в финал, где сыграет с DH Volley, а проигравшая команда поборется за третье место с "Национальной академией авиации".

Отметим, что полуфинальная стадия проводится по системе двух матчей — дома и на выезде. В случае равенства по победам будет сыгран "золотой сет".

Матчи за бронзовые и золотые медали пройдут в формате одной игры.

