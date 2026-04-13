Зия Раджабов: "Верю, что "Туран" добьется успеха в финале"

Главный тренер женской волейбольной команды "Туран" Зия Раджабов прокомментировал выход коллектива в финал Высшей лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, специалист выразил уверенность в итоговой победе своей команды.

"Сегодня в Товузе была настоящая праздничная атмосфера, и это заслуга нашей команды. Мы ожидаем от девушек еще более высокого уровня игры и хотим стать чемпионами. Все нацелены на победу в турнире. Я верю, что в финале "Туран" добьется успеха", - заявил Раджабов журналистам.

Наставник также отметил, что команда серьезно подойдет к подготовке к решающему матчу.

"В мире редко встречается формат, где финал состоит из одного матча. Обычно играют минимум два. Но мы принимаем действующие правила. Для нас это не имеет значения - мы должны правильно подготовиться и выиграть", - подчеркнул он.

Отметим, что "Туран" вышел в финал, дважды обыграв "Гянджу" в полуфинале со счетом 3:0. Финальный матч состоится 19 апреля.