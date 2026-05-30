Женская сборная Азербайджана завершила зарубежный этап подготовки к Евролиге

30 Мая 2026 12:09
Женская сборная Азербайджана по волейболу завершила зарубежный учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к матчам Золотой Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, национальная команда провела два этапа подготовки в Венгрии и Словении.

С 12 по 16 мая азербайджанские волейболистки тренировались в Венгрии, где дважды встретились в контрольных матчах со сборной этой страны. Обе игры завершились победами команды Фаика Гараева со счетом 3:0 и 3:1.

После этого сборная перебралась в словенский Марибор, где продолжила подготовку с 16 по 29 мая.

На втором этапе команда также показала стопроцентный результат. Азербайджанские волейболистки обыграли сборную Хорватии (3:1), дважды победили Австрию (3:1, 3:1), а также оказались сильнее американского клуба Colgate (3:0).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила зарубежный цикл подготовки без поражений, одержав шесть побед в шести контрольных встречах.

Напомним, что первые матчи Золотой Евролиги наша команда проведет в Баку. С 5 по 7 июня соперниками сборной Азербайджана станут команды Швеции и Эстонии.

