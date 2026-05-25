Колумбийка Мелисса Ренджел: "Через кухню в Азербайджане чувствуется отношение к гостям" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BIZ

По итогам прошлого сезона азербайджанские женские волейбольные клубы запомнились интересными трансферами. Некоторые из них активно усиливались латиноамериканскими игроками и ставка на них в полной мере оправдалась. Например, колумбийка Мелисса Ренджел помогла "Гяндже" выиграть бронзовые награды. В интервью İdman.Biz центральная блокирующая поделилась впечатлениями от игры в Высшей лиге.

- Мелисса, как вы оцениваете прошедший сезон? Насколько тяжело было влиться как в новую команду, так и незнакомый чемпионат?

- Для меня это был очень интересный и важный сезон. В самом начале было непросто - незнакомая страна, другой стиль волейбола, новые партнеры по команде. Но в "Гяндже" меня очень тепло приняли, поэтому адаптация прошла быстрее, чем я ожидала. С каждым матчем я чувствовала себя все увереннее и считаю, что мы показали себя хорошо.

- Команде в регулярном сезоне где-то не хватало стабильности, но в плей-офф клуб преобразился, уступив в полуфинале будущим чемпионам из "Турана" и обыграв в бронзовом матче "Национальную Академию авиации". Можно сказать, что результат по игре?

- Думаю, да. В некоторых моментах недоставало опыта, но самое главное – коллектив продолжал прогрессировать. И плей-офф показал чего мы на самом деле стоим. Команда показали характер, стала действовать увереннее и более организованно. Бронзовые медали - хороший результат, которым мы можем гордиться.

- Испытываете гордость, получив индивидуальную награда лучшей блокирующей чемпионата?

- На самом деле это большая честь. Любое индивидуальное достижение подчеркивает признание твоей работы, но в волейболе все зависит от команды. Без хорошей передачи, защиты и поддержки партнеров невозможно показывать высокий уровень. Поэтому я воспринимаю эту награду как заслугу всего клуба и тренерского штаба.

- Вы поиграли в Испании, Перу, Португалии, Бразилии. По вашему, в чем отличительная особенность национального первенства?

- В каждой лиге свой стиль. В Бразилии волейбол очень быстрый и эмоциональный, в Европе больше тактики. Азербайджанский чемпионат мне показался достаточно конкурентным, где физические кондиции выходят на первый план. Здесь много опытных легионеров, хорошие местные игроки и уровень турнира будет расти. Мне было интересно играть в такой атмосфере.

- Наверняка вы открыли для себя и азербайджанскую кухню. Какие блюда удалось попробовать?

- Конечно, а как же иначе?! Мне очень понравились плов, долма и кебаб. А еще чай - это отдельная культура. Люди здесь очень гостеприимные, и через кухню тоже чувствуется отношение к гостям.

- Вы также являетесь лидером сборной Колумбии. К чему сейчас готовится команда?

- Сейчас сосредоточены на международных турнирах и квалификационных соревнованиях. У сборной Колумбии большие амбиции, и мы хотим продолжать расти как команда, чтобы достойно конкурировать с сильнейшими сборными мира.

- Где продолжите карьеру? Останетесь ли в "Гяндже" или примите другой вызов?

- Пока рано говорить об этом. Сейчас я рассматриваю разные варианты и обсуждаю свое будущее с агентом. Но могу сказать, что мне очень понравилось в Азербайджане и в "Гяндже". Этот сезон оставил у меня только хорошие воспоминания.