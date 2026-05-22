Сборная Азербайджана по волейболу начала подготовку к Евролиге в Минске - ФОТО

Мужская сборная Азербайджана по волейболу продолжит подготовку к Евролиге в Беларуси.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда отправилась в Минск, где проведет шестидневные учебно-тренировочные сборы.

В рамках подготовки азербайджанские волейболисты также сыграют несколько товарищеских матчей.

Главный тренер сборной Борис Гребенников привлек к тренировочному процессу 17 игроков.

Напомним, что матчи первого тура Евролиги сборная Азербайджана проведет 5-7 июня в Швеции. Игры второго тура состоятся 12-14 июня в Румынии, а встречи третьего тура пройдут 19-21 июня в Баку.