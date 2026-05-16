Женская сборная Азербайджана дважды победила Венгрию

Женская сборная Азербайджана по волейболу, готовящаяся к Евролиге, завершила учебно-тренировочный сбор в Венгрии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, в рамках подготовки команда провела совместные тренировки со сборной Венгрии, а также два контрольных матча.

Обе встречи завершились победой азербайджанской команды - 3:0 и 3:1.

На следующем этапе подготовки сборная отправилась из Венгрии в Словению, где до 29 мая продолжит сборы в городе Марибор. Там также запланированы контрольные матчи.

Отметим, что первые игры Евролиги сборная Азербайджана проведет в Баку. С 5 по 7 июня соперниками команды станут сборные Швеции и Эстонии.