16 Мая 2026
RU

Женская сборная Азербайджана дважды победила Венгрию

Волейбол
Новости
16 Мая 2026 15:29
16
Женская сборная Азербайджана дважды победила Венгрию

Женская сборная Азербайджана по волейболу, готовящаяся к Евролиге, завершила учебно-тренировочный сбор в Венгрии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, в рамках подготовки команда провела совместные тренировки со сборной Венгрии, а также два контрольных матча.

Обе встречи завершились победой азербайджанской команды - 3:0 и 3:1.

На следующем этапе подготовки сборная отправилась из Венгрии в Словению, где до 29 мая продолжит сборы в городе Марибор. Там также запланированы контрольные матчи.

Отметим, что первые игры Евролиги сборная Азербайджана проведет в Баку. С 5 по 7 июня соперниками команды станут сборные Швеции и Эстонии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку впервые пройдет турнир King & Queen of the Court
15 Мая 21:20
Волейбол

В Баку впервые пройдет турнир King & Queen of the Court

В соревнованиях по пляжному волейболу выступят 20 команд

Женская сборная Азербайджана по волейболу отправилась на сборы в Венгрию
12 Мая 13:36
Волейбол

Женская сборная Азербайджана по волейболу отправилась на сборы в Венгрию

Команда Фаига Гараева продолжает подготовку к матчам Европейской лиги

Вугар Байрамов остался в "Хиласедиджи"
8 Мая 18:09
Волейбол

Вугар Байрамов остался в "Хиласедиджи"

Волейболист сборной Азербайджана продолжит выступать за чемпиона Высшей лиги

Главный тренер сборной Азербайджана: "Нам нужен боевой коллектив"
7 Мая 15:28
Волейбол

Главный тренер сборной Азербайджана: "Нам нужен боевой коллектив"

Борис Гребенников рассказал о подготовке волейболистов к Европейской лиге

Представитель AVF принял участие в заседании финансовой комиссии CEV
7 Мая 11:35
Волейбол

Представитель AVF принял участие в заседании финансовой комиссии CEV - ФОТО

В Люксембурге обсудили бюджет и финансирование международных турниров

Фаик Гараев: "Стратегическая задача - вернуть сборную на высокий уровень" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
7 Мая 11:07
Волейбол

Фаик Гараев: "Стратегическая задача - вернуть сборную на высокий уровень" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Волейбольная сборная Азербайджана готовится к испытанию Евролигой

Самое читаемое

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
13 Мая 17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца
Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль

"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль
13 Мая 21:57
Мировой футбол

"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Бакинский клуб победил "Зирю" в драматичном финале