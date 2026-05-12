Женская сборная Азербайджана по волейболу отправилась на сборы в Венгрию

Женская сборная Азербайджана по волейболу начала зарубежный этап подготовки к Европейской лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, национальная команда отправилась в Венгрию, где с 12 по 16 мая проведет учебно-тренировочные сборы.

После этого команда под руководством Фаига Гараева продолжит подготовку в Словении. Сборы в этой стране продлятся до 29 мая.

В рамках подготовки сборная Азербайджана также планирует провести несколько контрольных матчей. На учебно-тренировочные сборы вызваны 14 волейболисток.

Отметим, что первые матчи Европейской лиги азербайджанская команда проведет в Баку. С 5 по 7 июня соперниками сборной станут команды Швеции и Эстонии.