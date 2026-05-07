Представитель AVF принял участие в заседании финансовой комиссии CEV - ФОТО

Представитель AVF принял участие в заседании финансовой комиссии CEV

Руководитель отдела коммуникаций Федерации волейбола Азербайджана (AVF) Зохраб Гезалбейли принял участие в заседании финансовой комиссии Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AVF, встреча состоялась в Люксембурге в главном офисе CEV.

В заседании также приняли участие исполнительный директор CEV Вук Каранович, глава финансовой комиссии Ги Жюве, члены комиссии и сотрудники финансового департамента организации.

В ходе встречи были обсуждены план деятельности CEV на текущий год, ключевые направления финансовой политики, а также вопросы финансирования международных турниров и соревнований.

Особое внимание было уделено распределению бюджета, оптимизации расходов, эффективному управлению финансовыми ресурсами и совершенствованию механизмов финансового контроля.

Кроме того, участники обсудили финансовые итоги соревнований, проведенных в 2025 году, а также бюджетное планирование предстоящих турниров.

