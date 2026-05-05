Сколько азербайджанских волейбольных клубов сыграют в еврокубках?

Стало известно, когда будет определено число команд, которые будут участвовать в волейбольных еврокубках от Азербайджана. В ответ на запрос İdman.Biz в пресс-службе Федерации волейбола Азербайджана сообщили, что данная информация будет объявлена в середине июня – после определения количества квот, предоставленных стране со стороны Европейской конфедерации волейбола (CEV).

В федерации добавили, что чемпионы Азербайджана сезона 2025/2026 могут выступить в еврокубках, но это в первую очередь зависит от возможностей самих клубов.

Ранее главный тренер действующего чемпиона мужской Высшей лиги – команды “Хиласедиджи” – Джалил Джалилов сообщил о намерении его коллектива выступать в Лиге чемпионов.

Отметим, что в европейском клубном волейболе под эгидой CEV проводятся три основных турнира: Лига чемпионов CEV, Кубок CEV и Кубок Вызова CEV.

Напомним, что в сезоне 2025/2026 Азербайджан в еврокубках представляли две мужские команды: “Азеррейл” и “Хиласедиджи”. Подопечные Джалилова дошли до 1/16 финала Кубка Вызова, а “Азеррейл” дважды проиграл в квалификационных раундах: сначала в Лиге чемпионов, а затем – в Кубке CEV.