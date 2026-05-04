4 Мая 2026
Команда МЧС Азербайджана выиграла турнир по волейболу - ФОТО

4 Мая 2026 22:15
Команда МЧС Азербайджана выиграла турнир по волейболу

В Азербайджане состоялся турнир по волейболу среди сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, соревнование было организовано совместно с Федерацией волейбола Азербайджана. В турнире приняли участие шесть мужских и пять женских команд.

В женском зачете победу одержала команда Министерства по чрезвычайным ситуациям. Второе место заняла SOCAR, а третье - TƏBİB.

Среди мужских команд также не было равных представителям МЧС. Второе место заняла команда Государственного таможенного комитета, третье -коллектив ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

