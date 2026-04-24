Президент UNEC: "Завершившийся сезон считаем базой для будущего"

Президент женского волейбольного клуба UNEC Вугар Мамедов заявил, что завершившийся сезон стал важным этапом для дальнейшего развития команды. По его словам, решающим фактором в борьбе за более высокий результат стали травмы ведущих игроков в ключевой момент чемпионата.

Руководитель клуба отметил, что сезон можно разделить на два разных этапа.

"Первая половина сезона сложилась для нас очень успешно. Команда показывала стабильную и уверенную игру, а первый круг завершила на третьем месте. Это демонстрировало потенциал коллектива и эффективность выстроенной системы", - сказал Мамедов в беседе с Азертадж.

В итоге UNEC завершил чемпионат на пятой позиции среди девяти участников, хотя в клубе рассчитывали на более высокий результат.

"Безусловно, ожидания были выше. Но с учетом всех обстоятельств мы рассматриваем завершившийся сезон и как урок, и как фундамент для будущего. С правильной системой UNEC в следующем сезоне будет более амбициозным", - подчеркнул президент клуба.

По его словам, серьезное влияние на результаты оказали январские травмы двух ключевых волейболисток.

"К сожалению, это негативно сказалось на ходе сезона. Несмотря на интенсивное лечение, они не смогли полностью вернуть прежний игровой ритм и уровень формы. Это отразилось на результатах", - отметил Мамедов.

При этом он положительно оценил характер команды в плей-офф.

"В стадии плей-офф мы провели очень напряженный матч с "Гянджой". Судьба встречи решилась в пяти сетах. Несмотря на поражение, команда до конца показывала характер", - заявил он.

Отдельно глава клуба выделил конкурентоспособную игру команды, командный дух и формирование молодого перспективного состава.

Отметим, что UNEC намерен усилить позиции и подойти к следующему сезону в статусе одного из претендентов на высокие места.