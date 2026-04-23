Cборные Азербайджана по волейболу узнали календарь матчей Евролиги

Определен календарь матчей женской и мужской сборных Азербайджана по волейболу в Европейской лиге. Обе национальные команды начнут турнир в июне, а первые встречи проведут на выезде.
Как сообщает İdman.Biz, женская сборная Азербайджана стартует 5 июня матчем против команды Швеции. Мужская команда начнет выступление 6 июня встречей со сборной Греции.
Женская сборная проведет три игровых этапа. Соперниками команды станут Швеция, Эстония, Северная Македония, Испания, Израиль и Швейцария.
Женщины
5-7 июня 2026 года (Азербайджан)
05.06 - 18:00 | Швеция - Азербайджан
06.06 - 18:00 | Эстония - Швеция
07.06 - 18:00 | Азербайджан - Эстония
12-14 июня 2026 года (Испания)
12.06 - 19:30 | Северная Македония - Испания
13.06 - 18:30 | Азербайджан - Северная Македония
14.06 - 18:00 | Испания - Азербайджан
19-21 июня 2026 года (Северная Македония)
19.06 - 18:00 | Азербайджан - Израиль
20.06 - 18:00 | Швейцария - Азербайджан
21.06 - 18:00 | Израиль - Швейцария
Мужчины
5-7 июня 2026 года (Швеция)
05.06 - 18:00 | Греция - Швеция
06.06 - 16:00 | Азербайджан - Греция
07.06 - 16:00 | Швеция - Азербайджан
12-14 июня 2026 года (Румыния)
12.06 - 19:00 | Азербайджан - Румыния
13.06 - 19:00 | Испания - Азербайджан
14.06 - 19:00 | Румыния - Испания
19-21 июня 2026 года (Азербайджан)
19.06 - 18:00 | Венгрия - Азербайджан
20.06 - 18:00 | Португалия - Венгрия
21.06 - 18:00 | Азербайджан - Португалия
Отметим, что часть матчей Европейской лиги пройдет в Азербайджане, где обе сборные смогут рассчитывать на поддержку домашних трибун.