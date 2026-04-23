Cборные Азербайджана по волейболу узнали календарь матчей Евролиги

23 Апреля 2026 18:02
Определен календарь матчей женской и мужской сборных Азербайджана по волейболу в Европейской лиге. Обе национальные команды начнут турнир в июне, а первые встречи проведут на выезде.

Как сообщает İdman.Biz, женская сборная Азербайджана стартует 5 июня матчем против команды Швеции. Мужская команда начнет выступление 6 июня встречей со сборной Греции.

Женская сборная проведет три игровых этапа. Соперниками команды станут Швеция, Эстония, Северная Македония, Испания, Израиль и Швейцария.

Женщины

5-7 июня 2026 года (Азербайджан)

05.06 - 18:00 | Швеция - Азербайджан
06.06 - 18:00 | Эстония - Швеция
07.06 - 18:00 | Азербайджан - Эстония

12-14 июня 2026 года (Испания)

12.06 - 19:30 | Северная Македония - Испания
13.06 - 18:30 | Азербайджан - Северная Македония
14.06 - 18:00 | Испания - Азербайджан

19-21 июня 2026 года (Северная Македония)

19.06 - 18:00 | Азербайджан - Израиль
20.06 - 18:00 | Швейцария - Азербайджан
21.06 - 18:00 | Израиль - Швейцария

Мужчины

5-7 июня 2026 года (Швеция)

05.06 - 18:00 | Греция - Швеция
06.06 - 16:00 | Азербайджан - Греция
07.06 - 16:00 | Швеция - Азербайджан

12-14 июня 2026 года (Румыния)

12.06 - 19:00 | Азербайджан - Румыния
13.06 - 19:00 | Испания - Азербайджан
14.06 - 19:00 | Румыния - Испания

19-21 июня 2026 года (Азербайджан)

19.06 - 18:00 | Венгрия - Азербайджан
20.06 - 18:00 | Португалия - Венгрия
21.06 - 18:00 | Азербайджан - Португалия

Отметим, что часть матчей Европейской лиги пройдет в Азербайджане, где обе сборные смогут рассчитывать на поддержку домашних трибун.

Новости по теме

Джоселин Ландерос: "Очень рада, что стала частью этого проекта" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
16:55
Волейбол

Джоселин Ландерос: "Очень рада, что стала частью этого проекта" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Мeксиканская либeро "Турана" о волевой побeдe в финалe, "золотом" трансфeрe и жизни в Баку
Кто представит Азербайджан в волейбольной Лиге чемпионов? – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ФОТО
13:12
Волейбол

Кто представит Азербайджан в волейбольной Лиге чемпионов? – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ФОТО

Наставник команды обeщаeт сeрьeзноe усилeниe состава под главный турнир Европы
"Гянджа" рассталась с бразильской легионеркой
22 Апреля 17:17
Волейбол

"Гянджа" рассталась с бразильской легионеркой

Клуб не стал продлевать контракт с Габриэлой Оливейрой Фабиано

Джалил Джалилов: "Премиальные получили все - от водителя до главного тренера" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
22 Апреля 14:37
Волейбол

Джалил Джалилов: "Премиальные получили все - от водителя до главного тренера" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер "Хиласэдиджи" поделился эмоциями от напряжeнного финала против "Орду".
Состоялась церемония награждения победителей женской Высшей лиги по волейболу - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
19 Апреля 22:10
Волейбол

Состоялась церемония награждения победителей женской Высшей лиги по волейболу - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Чемпионом страны стал клуб "Туран"
Фарид Гаибов посетил финал женской Высшей лиги
19 Апреля 17:36
Волейбол

Фарид Гаибов посетил финал женской Высшей лиги - ВИДЕО

Министр присутствует на решающем матче по волейболу

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"