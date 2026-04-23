Cборные Азербайджана по волейболу узнали календарь матчей Евролиги

Определен календарь матчей женской и мужской сборных Азербайджана по волейболу в Европейской лиге. Обе национальные команды начнут турнир в июне, а первые встречи проведут на выезде.

Как сообщает İdman.Biz, женская сборная Азербайджана стартует 5 июня матчем против команды Швеции. Мужская команда начнет выступление 6 июня встречей со сборной Греции.

Женская сборная проведет три игровых этапа. Соперниками команды станут Швеция, Эстония, Северная Македония, Испания, Израиль и Швейцария.

Женщины

5-7 июня 2026 года (Азербайджан)

05.06 - 18:00 | Швеция - Азербайджан

06.06 - 18:00 | Эстония - Швеция

07.06 - 18:00 | Азербайджан - Эстония

12-14 июня 2026 года (Испания)

12.06 - 19:30 | Северная Македония - Испания

13.06 - 18:30 | Азербайджан - Северная Македония

14.06 - 18:00 | Испания - Азербайджан

19-21 июня 2026 года (Северная Македония)

19.06 - 18:00 | Азербайджан - Израиль

20.06 - 18:00 | Швейцария - Азербайджан

21.06 - 18:00 | Израиль - Швейцария

Мужчины

5-7 июня 2026 года (Швеция)

05.06 - 18:00 | Греция - Швеция

06.06 - 16:00 | Азербайджан - Греция

07.06 - 16:00 | Швеция - Азербайджан

12-14 июня 2026 года (Румыния)

12.06 - 19:00 | Азербайджан - Румыния

13.06 - 19:00 | Испания - Азербайджан

14.06 - 19:00 | Румыния - Испания

19-21 июня 2026 года (Азербайджан)

19.06 - 18:00 | Венгрия - Азербайджан

20.06 - 18:00 | Португалия - Венгрия

21.06 - 18:00 | Азербайджан - Португалия

Отметим, что часть матчей Европейской лиги пройдет в Азербайджане, где обе сборные смогут рассчитывать на поддержку домашних трибун.