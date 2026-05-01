1 Мая 2026
RU

Волейбол
Новости
1 Мая 2026 17:03
6
"Хиласедиджи" сохранил тренера и лидеров чемпионского состава

Победитель мужской Высшей лиги Азербайджана по волейболу "Хиласедиджи" продлил соглашения с главным тренером Джалилом Джалиловым и рядом игроков чемпионского состава.

"Главный тренер Джалил Джалилов, который привел нас к чемпионству, в следующем году также будет руководить командой. Контракты продлены и с волейболистами Густаво Альморой, Луисом Энрике Рейесом, Даудой Якубу, Вугаром Байрамовым и Асифом Алиевым", - сказал менеджер клуба Онат Курт в комментарии Азертадж.

Функционер также сообщил, что "Хиласедиджи" планирует усилить состав двумя-тремя новыми игроками перед следующим сезоном.

Отметим, что "Хиласедиджи" стал чемпионом Высшей лиги Азербайджана, победив в финале "Орду".

İdman.Biz
Тэги:

