"Хиласедиджи" сохранил тренера и лидеров чемпионского состава

Победитель мужской Высшей лиги Азербайджана по волейболу "Хиласедиджи" продлил соглашения с главным тренером Джалилом Джалиловым и рядом игроков чемпионского состава.

"Главный тренер Джалил Джалилов, который привел нас к чемпионству, в следующем году также будет руководить командой. Контракты продлены и с волейболистами Густаво Альморой, Луисом Энрике Рейесом, Даудой Якубу, Вугаром Байрамовым и Асифом Алиевым", - сказал менеджер клуба Онат Курт в комментарии Азертадж.

Функционер также сообщил, что "Хиласедиджи" планирует усилить состав двумя-тремя новыми игроками перед следующим сезоном.

Отметим, что "Хиласедиджи" стал чемпионом Высшей лиги Азербайджана, победив в финале "Орду".