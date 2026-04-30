В России девочку с плакатом не пустили на волейбол из-за "подозрительных" цветов - ФОТО

В российском Новосибирске произошел инцидент перед матчем волейбольной Суперлиги: юную болельщицу и ее родителей отказались пускать на трибуны. Причиной недовольства охраны стал плакат, который девочка принесла с собой для поддержки команды.

Как сообщает İdman.Biz, на постере был изображен волейбольный мяч, раскрашенный в желто-синие цвета. Контролеры на входе заявили, что цветовая гамма рисунка напоминает флаг Украины, и на этом основании запретили семье вход в спортивную арену.

Для того чтобы все же попасть на матч, отцу ребенка пришлось оперативно вносить изменения в творчество дочери. Он был вынужден полностью закрасить изображение мяча на плакате черным маркером, после чего семье разрешили занять свои места на трибуне.