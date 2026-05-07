Фаик Гараев: "Стратегическая задача - вернуть сборную на высокий уровень" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Меньше месяца остается до начала волейбольной Евролиги. Для женской сборной Азербайджана она станет контрольной проверкой перед домашним чемпионатом Европы (ЧЕ). Именно поэтому в состав призваны опытные игроки, которые по тем или иным причинам пропускали Евролигу.

Как передает İdman.Biz, традиционно турнир для участвующих в ней команд рассматривается как возможность проверить молодежь. Этой линии в какой-то степени придерживается и наша сборная, которой важно провести смотр сил перед ЧЕ. В последние году итог выступления в Евролиге получился не лучшим - восьмое место в позапрошлом году и последнее в прошлом.

За последние годы конкуренция в чемпионате страны усилилась, у молодежи появилось больше игровой практики, поэтому международные матчи позволят оценить уровень нынешнего состава. Тем более что в соперниках будут очень добротные конкуренты – Швеция, Эстония, Северная Македония, Испания, Израиль и Швейцария.

Отрадно, что к сборам присоединились многие лидеры. Это Айшан Абдулазимова, которая после долгих лет в чемпионате Венгрии вернулась на родину и выиграла титул с "Тураном". Также после двух лет отсутствия в Евролиге за команду сыграет Елизавета Рубан, выдавшая результативный сезон в составе "Ленинградки". А еще в коллективе и связующая Кристина Бесман, также отыгравшая в России – за "Омичку".

К чемпионату Европы необходимо создать боеспособной дружину и это один из приоритетов национальной федерации. В этом смысле подопечные Фаига Гараева вступают в важный период подготовки. Сборная находится только в начале пути и в этом смысле турнир поможет оценить текущие кондиции игроков.

Если говорить о формате турнира, то по сравнению с прошлым годом он не претерпел изменений. Раунды в Евролиге по-прежнему разделены на несколько уик-эндов, и сборная Азербайджана начинает с домашних встреч против Швеции (5 июня) и Эстонии (7 июня).

Далее наших волейболисток ждет выезд в Испанию. 12 июня они сыграют против Северной Македонии, а на следующий день встретятся с хозяйками площадки. Затем путь будет лежать в Скопье: 19 июня состоится игра против израильтянок, а на следующий день команду ждет поединок со Швейцарией. Он и станет для команды последним на групповом этапе.

Главный тренер сборной обозначил и долгосрочную цель: "Наша стратегическая задача - вернуть сборную на высокий уровень. Если клубы тоже будут работать правильно, через три-четыре года мы увидим серьезный прогресс", - заявил Ф.Гараев в разговоре с İdman.Biz.