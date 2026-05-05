Борис Гребенников возглавил мужскую сборную Азербайджана по волейболу

5 Мая 2026 18:54
В мужскую национальную сборную Азербайджана по волейболу назначен новый главный тренер. Как сообщает İdman.Biz, этот пост занял 67-летний специалист Борис Гребенников.

Гребенников — титулованный тренер с богатым международным опытом. В Азербайджане он уже успел зарекомендовать себя, работая с клубом "Азеррейл" на протяжении трех последних сезонов. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом страны (в сезонах 2023-2024 и 2024-2025) и завоевала "серебро" Кубка Азербайджана в 2024 году.

До приезда в Баку специалист работал в различных лигах мира. Значительная часть его карьеры прошла во Франции, где он в течение девяти лет возглавлял "Ренн" (Rennes Volley 35). Там он привел команду к победе в Кубке Франции (2012) и был признан "Тренером года" в национальном чемпионате.

Тренерский послужной список Гребенникова также включает работу в России (сургутский "Газпром-Югра" и уфимский "Урал"), Тунисе (победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке с клубом "Этуаль дю Сахель") и Саудовской Аравии, где он привел "Аль-Наср" к чемпионскому титулу. На уровне сборных у него также есть опыт руководства мужской национальной командой Казахстана в период с 2020 по 2023 год.

İdman.Biz
