Женская сборная Азербайджана по волейболу начала подготовку к Евролиге - ФОТО

5 Мая 2026
Женская сборная Азербайджана по волейболу начала подготовку к Евролиге

5 Мая 2026 18:03
Женская сборная Азербайджана по волейболу начала подготовку к Евролиге

Женская сборная Азербайджана по волейболу начала подготовку к матчам Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, команда, ранее работавшая над физической подготовкой, с сегодняшнего дня приступила к основному этапу сборов в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

К тренировочному процессу привлечены 26 волейболисток. Сборы проходят под руководством главного тренера Фаига Гараева.

Согласно программе подготовки, команда проведет сборы как в Баку, так и за пределами страны, а также сыграет ряд контрольных матчей.

Отметим, что первые матчи Евролиги женская сборная Азербайджана проведет 5-7 июня в Баку.

İdman.Biz
