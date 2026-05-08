Вугар Байрамов остался в "Хиласедиджи"

Волейболист сборной Азербайджана Вугар Байрамов продлил контракт с бакинским "Хиласедиджи" и останется в команде в следующем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, игрок подтвердил, что продолжит выступать за столичный клуб. В завершившемся сезоне Байрамов стал чемпионом Высшей лиги в составе "Хиласедиджи".

Ранее клуб сохранил костяк чемпионского состава. Контракты с "Хиласедиджи" также продлили главный тренер Джалил Джалилов, Густаво Алмора, Луис Энрике Рейес, Дауда Якубу и Асиф Алиев. При этом клуб планирует сделать еще 2-3 трансфера перед новым сезоном.

Отметим, что "Хиласедиджи" стал чемпионом Азербайджана после победы над "Орду" в финале Высшей лиги.