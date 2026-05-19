Мужская сборная Азербайджана по волейболу продолжает подготовку к Евролиге

Мужская сборная Азербайджана по волейболу продолжает подготовку к матчам Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz, команда проводит учебно-тренировочные сборы в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта под руководством главного тренера Бориса Гребенникова.

Сегодня тренировку национальной команды посетили представители СМИ. После занятия тренерский штаб и волейболисты ответили на вопросы журналистов, поделившись мнением о текущем уровне готовности и предстоящих матчах.

Отметим, что первые игры Евролиги сборная Азербайджана проведет 5-7 июня в Швеции. В рамках турнира команда встретится со сборными Швеции и Греции.