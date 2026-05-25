В Баку стартовал международный семинар для волейбольных тренеров - ФОТО

В Баку стартовал международный семинар для волейбольных тренеров

25 Мая 2026 14:52
В Баку стартовал международный семинар для волейбольных тренеров

В Баку стартовал международный семинар для волейбольных тренеров, организованный при поддержке Международной федерации волейбола (FIVB) и Федерации волейбола Азербайджана (ФВА).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФВА, курс FIVB Level-2 проходит в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Образовательная программа продлится до 5 июня. В семинаре принимают участие 65 специалистов.

Курс разделен на два этапа. Первая группа занимается с 25 по 29 мая, вторая пройдет обучение с 1 по 5 июня.

Помимо Азербайджана, в семинаре участвуют тренеры и специалисты из Турции, Австралии, Кипра, Ирана, Индии, Украины, Израиля и Беларуси.

Руководителем программы является инструктор FIVB, профессор Дженгиз Акарчешме. Ассистентом семинара выступает представитель ФВА Наргиз Исмаилова.

Курс включает как теоретические, так и практические занятия. Участникам рассказывают о современных тренировочных методиках, игровых системах, технико-тактической подготовке и правильной организации тренировочного процесса.

По итогам обучения специалисты, успешно сдавшие экзамен, получат сертификаты FIVB Level-2.

