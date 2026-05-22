Главный тренер "Орду": "Этот результат - награда за труд"

Главный тренер волейбольной команды "Орду" Джавид Сулейманов прокомментировал второе место в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, специалист связал результат команды в Высшей лиге с трудом, дисциплиной и системной работой.

По словам Сулейманова, завершение сезона на второй позиции не является случайностью.

"Этот результат - награда за труд и дисциплину. То, что мы завершили сезон в Высшей лиге чемпионата Азербайджана на втором месте, является показателем системной и целенаправленной работы команды. Теперь наша главная цель - сохранить этот темп и с такой же серьезностью подготовиться к следующему сезону", - заявил тренер.

Сулейманов отметил, что следующая задача "Орду" - сохранить стабильность выступлений и подойти к новому сезону еще сильнее.