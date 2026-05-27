В Баку продолжается международный семинар FIVB Level-2 для тренеров по волейболу - ФОТО

В Баку продолжается международный семинар FIVB Level-2, организованный для тренеров по волейболу.

Как сообщает İdman.Biz, международные курсы, проходящие при поддержке Международной федерации волейбола (FIVB) и организации Федерации волейбола Азербайджана, проводятся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

В обучающей программе принимают участие 65 человек. Курс состоит из теоретической и практической частей. На занятиях преподаются такие темы, как современные методики тренировок, игровые системы, технико-тактическая подготовка и правильная организация тренировочного процесса.

В рамках семинара тренеры применяют свои знания и навыки на площадке во время практических занятий. Специалисты, успешно сдавшие экзамен в конце курса, будут удостоены сертификата FIVB Level-2.

Отметим, что программа обучения продлится до 5 июня. Занятия для первой группы проходят с 25 по 29 мая, а для второй группы — с 1 по 5 июня.