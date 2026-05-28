Представлены мячи ЧЕ по волейболу, матчи которого примет Баку - ФОТО

28 Мая 2026 21:10
Представлены официальные мячи чемпионата Европы 2026 года, часть матчей которого пройдет в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz, официальные мячи для женского первенства континента были разработаны Европейской конфедерацией волейбола (CEV) совместно с компанией Mikasa. Дизайн игровых снарядов сочетает в себе классический стиль и современные элементы, отражая цвета стран, которые примут финальные стадии турнира. Напомним, что финальный этап у женщин примет Турция, а у мужчин — Италия.

В Азербайджане пройдут матчи одной из групп. В группе C, игры которой примет Баку, будут бороться женские сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании. Матчи остальных групп пройдут в Турции (группа A), Чехии (группа B) и Швеции (группа D).

Встречи в Баку состоятся в период с 21 по 28 августа 2026 года на главной арене Национальной гимнастической арены.

