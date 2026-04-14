Волейболистка "Турана: "В финале думаем о своей игре, а не о сопернике"

Игрок женской команды "Туран" Айшен Абдулазимова прокомментировала выход коллектива в финал Высшей лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, волейболистка отметила, что команда сосредоточена на собственной подготовке, а не на сопернике.

"Прежде всего поздравляю наших болельщиков. Мы выиграли оба матча у "Гянджи" со счетом 3:0. Впереди финал, и мы хотим стать чемпионами. Главное - показать свою лучшую игру. Мы не думаем о сопернике, для нас важна собственная подготовка", - заявила Абдулазимова.

Она также отметила особенности формата турнира.

"К сожалению, в Азербайджане финал состоит всего из одного матча, но мы должны быть готовы и выиграть", - добавила спортсменка.

Отметим, что "Туран" в полуфинале дважды обыграл "Гянджу" и в финале встретится с DH Volley.