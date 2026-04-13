Шахин Багиров встретился с юными волейболистами в Гёйгёле - ФОТО

Президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров встретился с юными волейболистами в Гёйгёльском районе.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии, организованном в средней школе №1 Гёйгёльского района, приняли участие глава Исполнительной власти района Вугар Новрузов, руководитель Гянджинского регионального волейбольного клуба Назим Исаев, директор клуба Сархан Мамедов, президент волейбольного клуба "Гянджа" Эльвар Османов и представители федерации.

В ходе встречи гости понаблюдали за тренировочным процессом подростков, ознакомились с уровнем их подготовки и созданными условиями. Шахин Багиров был проинформирован о работе, проводимой в направлении развития волейбола в регионе, и о дальнейших планах.

В беседе с родителями и юными атлетами президент Федерации поблагодарил семьи за то, что они направляют детей в спорт, а самим волейболистам дал рекомендации по достижению профессионального уровня. Он подчеркнул важность привлечения перспективных игроков в состав клуба "Гянджа", выступающего в Высшей лиге, и дал соответствующие поручения.