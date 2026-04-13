Шахин Багиров встретился с юными волейболистами в Гёйгёле - ФОТО

13 Апреля 2026 07:14
Президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров встретился с юными волейболистами в Гёйгёльском районе.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии, организованном в средней школе №1 Гёйгёльского района, приняли участие глава Исполнительной власти района Вугар Новрузов, руководитель Гянджинского регионального волейбольного клуба Назим Исаев, директор клуба Сархан Мамедов, президент волейбольного клуба "Гянджа" Эльвар Османов и представители федерации.

В ходе встречи гости понаблюдали за тренировочным процессом подростков, ознакомились с уровнем их подготовки и созданными условиями. Шахин Багиров был проинформирован о работе, проводимой в направлении развития волейбола в регионе, и о дальнейших планах.

В беседе с родителями и юными атлетами президент Федерации поблагодарил семьи за то, что они направляют детей в спорт, а самим волейболистам дал рекомендации по достижению профессионального уровня. Он подчеркнул важность привлечения перспективных игроков в состав клуба "Гянджа", выступающего в Высшей лиге, и дал соответствующие поручения.

İdman.Biz
Новости по теме

Определился первый финалист Высшей лиги по волейболу среди женских команд - ФОТО
12 Апреля 00:22
Волейбол

Определился первый финалист Высшей лиги по волейболу среди женских команд - ФОТО

Согласно регламенту, игры полуфинальной стадии состоят из двух встреч
Азербайджанская федерация волейбола завершила курс для тренеров "2-й категории"
10 Апреля 16:57
Волейбол

Азербайджанская федерация волейбола завершила курс для тренеров "2-й категории" - ФОТО

Обучение в Баку прошло под руководством инструктора ФИВБ

Наталья Мамедова впервые о рождении ребенка: "Пришло время заняться семьей" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ВИДЕО
10 Апреля 15:29
Волейбол

Наталья Мамедова впервые о рождении ребенка: "Пришло время заняться семьей" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Легенда азербайджанского волейбола рассказала о своем визите в Азербайджан

Фаик Гараев: "Через три-четыре года ждем серьезный прогресс"
9 Апреля 17:35
Волейбол

Фаик Гараев: "Через три-четыре года ждем серьезный прогресс"

Вице-президент федерации подробно объяснил стратегию развития
Наталья Мамедова вернулась в Азербайджан спустя годы
9 Апреля 12:19
Волейбол

Наталья Мамедова вернулась в Азербайджан спустя годы - ВИДЕО

Экс-лидер сборной посетила матч Высшей лиги

"Туран" и DH Volley уверенно стартовали в полуфинале
8 Апреля 20:08
Волейбол

"Туран" и DH Volley уверенно стартовали в полуфинале - ОБНОВЛЕНО

Обе команды сделали шаг к выходу в финал

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге