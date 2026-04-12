Определился первый финалист Высшей лиги по волейболу среди женских команд - ФОТО

11 апреля в рамках полуфинальной стадии команда DH Volley уступила "Национальной авиационной академии" со счетом 2:3.

Как сообщает İdman.Biz, поскольку в первой встрече пары DH Volley победила со счетом 3:0, количество побед команд сравнялось, и возникла необходимость в Золотом сете. В решающей части DH Volley одержала победу со счетом 15:12 и вышла в финал. "Национальная авиационная академия" же поборется за бронзовую медаль.

Соперники команд в играх за награды определятся 13 апреля после другого полуфинального матча между "Тураном" и "Гянджой".

Отметим, что согласно регламенту, игры полуфинальной стадии состоят из двух встреч по принципу дома и на выезде. Если по результатам двух игр количество побед будет равным, победитель определяется с помощью Золотого сета.