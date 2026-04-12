12 Апреля 2026
RU

Определился первый финалист Высшей лиги по волейболу среди женских команд - ФОТО

Волейбол
Новости
12 Апреля 2026 00:22
9
11 апреля в рамках полуфинальной стадии команда DH Volley уступила "Национальной авиационной академии" со счетом 2:3.

Как сообщает İdman.Biz, поскольку в первой встрече пары DH Volley победила со счетом 3:0, количество побед команд сравнялось, и возникла необходимость в Золотом сете. В решающей части DH Volley одержала победу со счетом 15:12 и вышла в финал. "Национальная авиационная академия" же поборется за бронзовую медаль.

Соперники команд в играх за награды определятся 13 апреля после другого полуфинального матча между "Тураном" и "Гянджой".

Отметим, что согласно регламенту, игры полуфинальной стадии состоят из двух встреч по принципу дома и на выезде. Если по результатам двух игр количество побед будет равным, победитель определяется с помощью Золотого сета.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская федерация волейбола завершила курс для тренеров "2-й категории"
10 Апреля 16:57
Волейбол

Азербайджанская федерация волейбола завершила курс для тренеров "2-й категории" - ФОТО

Обучение в Баку прошло под руководством инструктора ФИВБ

Наталья Мамедова впервые о рождении ребенка: "Пришло время заняться семьей" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ВИДЕО
10 Апреля 15:29
Волейбол

Наталья Мамедова впервые о рождении ребенка: "Пришло время заняться семьей" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Легенда азербайджанского волейбола рассказала о своем визите в Азербайджан

Фаик Гараев: "Через три-четыре года ждем серьезный прогресс"
9 Апреля 17:35
Волейбол

Фаик Гараев: "Через три-четыре года ждем серьезный прогресс"

Вице-президент федерации подробно объяснил стратегию развития
Наталья Мамедова вернулась в Азербайджан спустя годы
9 Апреля 12:19
Волейбол

Наталья Мамедова вернулась в Азербайджан спустя годы - ВИДЕО

Экс-лидер сборной посетила матч Высшей лиги

"Туран" и DH Volley уверенно стартовали в полуфинале
8 Апреля 20:08
Волейбол

"Туран" и DH Volley уверенно стартовали в полуфинале - ОБНОВЛЕНО

Обе команды сделали шаг к выходу в финал

Высшая лига Азербайджана по волейболу: стартовал этап полуфинала
7 Апреля 21:10
Волейбол

Высшая лига Азербайджана по волейболу: стартовал этап полуфинала

Оба поединка состоялись сегодня

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов