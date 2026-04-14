14 Апреля 2026 14:32
Полина Рагимова: "Возможно, это будут последние матчи в моей карьере" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Греческий этап карьеры Полины Рагимовой завершен. В разговоре с İdman.Biz волейболистка подвела итоги игры за "Паниониос", поговорила о предстоящем выступлении за сборную Азербайджана на домашнем чемпионате Европы и не исключила того, что эти матчи могут стать для нее последними.

Нападающая призналась, что сезон для "Паниониса" завершился достаточно неожиданно. После выигрыша Суперкубка и Кубка Греции, команда заняла третье место в регулярном первенстве, но в первом же раунде плей-офф проиграла "AЕК". "Мы выиграли первую встречу, затем уступили во второй и в третьей. В решающем поединке сделали большое количество ошибок, особенно на подачах в четвертой партии. Итоговая неудача оказалась большим разочарованием для клуба. И все-таки, сезон получился достаточно неплохой, выиграли два трофея", - подчеркнула Рагимова.

По мнению волейболистки, ряд организационных неурядиц помешали "Панионису" выступить более удачно. "В середине сезона у нас сменился тренер, пошла ротация состава. Перед одним важным матчем выставили новую связующую, командной химии было недостаточно, а ряд игроков перешли в другие клубы. Что касается лично меня, то фактически играла от звонка до звонка. На моей памяти впервые сталкиваюсь с тем, что на моей позиции не было даже замены, поэтому весь чемпионат выходила в основном составе. С результативностью у меня было все в порядке, показатели высокие даже в проигранных матчах. Поэтому упрекнуть себя не в чем, сделала максимум. Конечно, осадочек остался, но жизнь продолжается. Надо идти дальше", - добавила нападающая.

Рагимова все еще находится в Греции, где продолжается финальная серия чемпионата. Затем она планирует вернутся в Стамбул, а далее планирует начать подготовку в составе сборной к чемпионату Европы. Она не исключила, что матчи турнира могут стать для нее и вовсе последними в карьере. "Если все сложится удачно, планирую сыграть на чемпионате Европы. А как дальше сложится - посмотрим. Возможно, это будут последние матчи в моей карьере. И на этом все. Или же, если последует хорошее предложение, останусь еще на один сезон. А потом уже окончательное прощание. Потому что надо думать о семье и личных планах", - резюмировала Рагимова.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
