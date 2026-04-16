Борис Гребенников продлил контракт с "Азеррейл"

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по волейболу Борис Гребенников продолжит работу в "Азеррейл". Клуб продлил соглашение со специалистом еще на один сезон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, новое соглашение с 67-летним тренером рассчитано на один год.

Борис Гребенников возглавляет "Азеррейл" с 2023 года и за это время дважды приводил команду к чемпионству в Высшей лиге Азербайджана.

Таким образом, клуб сохраняет тренерскую стабильность перед следующим сезоном, делая ставку на специалиста, уже доказавшего свою эффективность.

Отметим, Борис Гребенников параллельно продолжает работу и в качестве главного тренера мужской сборной Азербайджана.