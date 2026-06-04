Женская сборная Азербайджана по волейболу завершила подготовку к Евролиге - ФОТО

Женская сборная Азербайджана по волейболу завершила учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к матчам Европейской лиги.

Как сообщает İdman.Biz, за сегодняшней заключительной тренировкой команды, которая прошла в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, наблюдали представители средств массовой информации.

После окончания тренировочного процесса главный тренер нашей сборной Фаик Гараев и капитан команды Айшан Абдулазимова ответили на вопросы журналистов, поделившись мнением об уровне готовности коллектива и ожиданиях от предстоящих встреч.

Отметим, что свой первый матч в рамках Евролиги сборная Азербайджана проведет уже завтра, 5 июня, в Баку против национальной команды Швеции.