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Женская сборная Азербайджана по волейболу завершила подготовку к Евролиге - ФОТО

Волейбол
Новости
4 Июня 2026 20:12
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Женская сборная Азербайджана по волейболу завершила подготовку к Евролиге - ФОТО

Женская сборная Азербайджана по волейболу завершила учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к матчам Европейской лиги.

Как сообщает İdman.Biz, за сегодняшней заключительной тренировкой команды, которая прошла в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, наблюдали представители средств массовой информации.

После окончания тренировочного процесса главный тренер нашей сборной Фаик Гараев и капитан команды Айшан Абдулазимова ответили на вопросы журналистов, поделившись мнением об уровне готовности коллектива и ожиданиях от предстоящих встреч.

Отметим, что свой первый матч в рамках Евролиги сборная Азербайджана проведет уже завтра, 5 июня, в Баку против национальной команды Швеции.

İdman.Biz
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