Определились полуфиналисты Лиги наций-2026 среди женщин

Завершились матчи 1/4 финала Волейбольной Лиги наций 2026 года среди женских команд, по итогам которых сформировались полуфинальные пары.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертьфинальных поединках зафиксированы следующие результаты:

Италия уверенно переиграла Нидерланды со счетом 3:0 (25:21, 25:16, 25:16).

Бразилия оказалась сильнее Японии — 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:20).

Турция одержала победу над сборной Канады со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17).

Китай в упорном пятисетовом противостоянии одолел США — 3:2 (15:25, 25:23, 25:20, 17:25, 15:13).

Таким образом, за выход в финал Китай сразится с Турцией, а Италия поборется с Бразилией.