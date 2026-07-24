24 Июля 2026
RU

Определились полуфиналисты Лиги наций-2026 среди женщин

Волейбол
Новости
24 Июля 2026 01:55
40
Определились полуфиналисты Лиги наций-2026 среди женщин

Завершились матчи 1/4 финала Волейбольной Лиги наций 2026 года среди женских команд, по итогам которых сформировались полуфинальные пары.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертьфинальных поединках зафиксированы следующие результаты:

Италия уверенно переиграла Нидерланды со счетом 3:0 (25:21, 25:16, 25:16).

Бразилия оказалась сильнее Японии — 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:20).

Турция одержала победу над сборной Канады со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17).

Китай в упорном пятисетовом противостоянии одолел США — 3:2 (15:25, 25:23, 25:20, 17:25, 15:13).

Таким образом, за выход в финал Китай сразится с Турцией, а Италия поборется с Бразилией.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тренер дебютанта Высшей лиги: “Наша цель – чтобы основу команды составляли волейболистки из Нахчывана” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
22 Июля 14:07
Волейбол

Тренер дебютанта Высшей лиги: “Наша цель – чтобы основу команды составляли волейболистки из Нахчывана” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Наставник “Момине Хатун” о дебюте в Высшей лиге, домашних матчах и будущем клуба
Азербайджанский арбитр Фуад Агаев получил назначение на чемпионат Европы по волейболу
21 Июля 18:40
Волейбол

Азербайджанский арбитр Фуад Агаев получил назначение на чемпионат Европы по волейболу

Он будет представлен на матчах группы A
Волейболистка сборной Азербайджана сменила клуб
21 Июля 18:09
Волейбол

Волейболистка сборной Азербайджана сменила клуб

Джейран Иманова продолжит карьеру в "Туране"

DH Volley подписал волейболистку из Ганы
21 Июля 06:40
Волейбол

DH Volley подписал волейболистку из Ганы

Фатуомата Бинта Ба продолжит карьеру в азербайджанском клубе, который выступит в Кубке вызова
"Туран" подготовится к Лиге чемпионов в Италии
17 Июля 18:11
Волейбол

"Туран" подготовится к Лиге чемпионов в Италии

Женская волейбольная команда проведет двухнедельный сбор в Милане

"Хиласедиджи" сыграет на турнире в Турции перед Лигой чемпионов
16 Июля 15:41
Волейбол

"Хиласедиджи" сыграет на турнире в Турции перед Лигой чемпионов

Чемпион Азербайджана проведет один из матчей против "Зираат Банккарта"

Самое читаемое

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире

Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей
22 Июля 12:53
Мировой футбол

Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей - ВИДЕО

Старые видео с Инес Гарсией вызвали обсуждение в социальных сетях

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России
22 Июля 13:08
Зимние виды спорта

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России

Александр Плющенко заявил, что имеет право на собственное мнение о футболе и призвал критиков пройти мимо

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"
22 Июля 11:18
Мировой футбол

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"

Болгарский клуб приедет в Баку без болельщиков