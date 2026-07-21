Волейболистка сборной Азербайджана сменила клуб

Волейболистка сборной Азербайджана Джейран Иманова сменила клуб.
Как сообщает İdman.Biz, о переходе игрока объявил "Туран".
В сезоне-2026/2027 волейболистка будет выступать за товузский клуб.
В прошлом сезоне Иманова защищала цвета DH Volley.
Волейболистка сборной Азербайджана Джейран Иманова сменила клуб.
Как сообщает İdman.Biz, о переходе игрока объявил "Туран".
В сезоне-2026/2027 волейболистка будет выступать за товузский клуб.
В прошлом сезоне Иманова защищала цвета DH Volley.
Он будет представлен на матчах группы A
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