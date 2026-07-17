"Туран" подготовится к Лиге чемпионов в Италии

Женская волейбольная команда "Туран" проведет учебно-тренировочные сборы в Италии в рамках подготовки к Лиге чемпионов.

Президент товузского клуба Гасан Зейналов сообщил, что команда отправится в Милан в сентябре.

"Сбор рассчитан на две недели. После этого мы, возможно, отправимся в Грецию, где можем принять участие в небольшом турнире", - цитирует Зейналова АЗЕРТАДЖ.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов "Туран" встретится с хорватской "Младостью".

Первый матч пройдет 20-22 октября в Баку, ответная встреча состоится 27-29 октября на выезде.