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"Хиласедиджи" сыграет на турнире в Турции перед Лигой чемпионов

Волейбол
Новости
16 Июля 2026 15:41
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"Хиласедиджи" сыграет на турнире в Турции перед Лигой чемпионов

Мужской волейбольный клуб "Хиласедиджи" примет участие в международном турнире в Турции в рамках подготовки к Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил менеджер команды Онат Курт.

Соревнования с участием четырех клубов пройдут во второй половине сентября. Одним из соперников чемпиона Азербайджана станет турецкий "Зираат Банккарт".

"Подготовку начнем 10 августа в Исмаиллы. После 15 сентября отправимся в Турцию. В турнире примет участие и такая сильная команда, как "Зираат Банккарт", - сказал Курт.

В Лиге чемпионов "Хиласедиджи" начнет борьбу против португальского "Спортинга". Первые матчи квалификационного раунда состоятся 2-5 ноября, ответные - 10-12 ноября.

İdman.Biz
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