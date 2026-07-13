Погружение в трансферы: волейбольное межсезонье набирает обороты – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанские волейбольные клубы начали укрепляться перед началом нового сезона. Пока трудно сказать, в каких составах предстанут команды, многие работают над точечным усилением. Но уже есть первые трансферы, поэтому можно поговорить о приобретениях.

Как сообщает İdman.Biz, с этого года в Высшей лиге дебютирует "Момине Хатун" из Нахчывана. Собственно, команда на волейбольной карте Азербайджана появилась несколько несколько лет назад. В прошлом году команда U16 стала чемпионом страны в своей возрасте, а коллективы U14 и U18 в 2026 году завоевали "бронзу". Теперь настал через первой команды "Момине Хатун", готовящейся к выступлению в элите.

Одним из первых приобретений для новичка стала канадская нападающая Габриэль Аттие, выступавшая в прошлом сезоне за швейцарский "Витеос". Также клуб из Нахчывана пополнила связующая из Казахстана Наиля Нигматулина, защищавшая ранее цвета албанской "Тираны". Также обращает на себя внимание трансфер в команду нападающей сборной Азербайджана Маргариты Степаненко, которая ранее играла за UNEC.

В свою очередь, чемпион страны "Туран" сохранил своего капитана Айшан Абдулазимову. Возвращение блокирующей в Высшую лигу после венгерского этапа карьеры получилось довольно ярким и она рассчитывает повести за собой команду и в Лиге чемпионов. Также в новом сезоне, как и в прошлом, за "Туран" будет играть и либеро Юлия Керимова.

Сразу несколько приобретений в "Гяндже". Бронзовые призеры чемпионата привлекли в свои ряды бразильскую нападающую Хелен Лувизетти Лакаву, игравшую во французской лиге. Серьезым приобретением видится и приход сербки Милицы Вукович. Сербка не понаслышке знакома с уровнем местной лиги, ведь прошлый сезон она провела в "Абшероне". При этом "Гянджу" покинула чешская волейболистка Каролина Нова, выбравшая в качестве продолжения карьеры чемпионат Бельгии.

К слову, "Абшерон" в межсезонье покинули сразу несколько игроков. Украинская блокирующая Анастасия Маевска перешла в португальскую "Брагу", а нападающая Дарья Вакулка из Беларуси продолжит карьеру во французском "Шамале".

Как будут развиваться дальнейшие события, каких игроков наши клубы подпишут в ближайшее время – узнаем совсем скоро.