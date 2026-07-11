В Баку обсудили организацию женского Евро-2026 по волейболу - ФОТО

В Баку состоялось подготовительное совещание, посвященное организации чемпионата Европы-2026 по волейболу среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, встреча прошла под руководством вице-президента организации Бехруза Гулиева.

Совещание состоялось на Национальной арене гимнастики, которая примет матчи группы C турнира CEV EuroVolley 2026.

На встрече были обсуждены процесс аккредитации, встреча команд и гостей, трансляция матчей, вопросы безопасности, а также другие организационные моменты.

По итогам совещания были определены соответствующие задачи на предстоящий период.

Отметим, что матчи группы C в Баку пройдут с 21 по 28 августа. В этой группе сыграют сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.

Игры остальных групп CEV EuroVolley 2026 будут организованы в Турции, Чехии и Швеции.