11 Июля 2026
RU

В Баку обсудили организацию женского Евро-2026 по волейболу - ФОТО

Волейбол
Новости
11 Июля 2026 10:34
3
В Баку обсудили организацию женского Евро-2026 по волейболу - ФОТО

В Баку состоялось подготовительное совещание, посвященное организации чемпионата Европы-2026 по волейболу среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, встреча прошла под руководством вице-президента организации Бехруза Гулиева.

Совещание состоялось на Национальной арене гимнастики, которая примет матчи группы C турнира CEV EuroVolley 2026.

На встрече были обсуждены процесс аккредитации, встреча команд и гостей, трансляция матчей, вопросы безопасности, а также другие организационные моменты.

По итогам совещания были определены соответствующие задачи на предстоящий период.

Отметим, что матчи группы C в Баку пройдут с 21 по 28 августа. В этой группе сыграют сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.

Игры остальных групп CEV EuroVolley 2026 будут организованы в Турции, Чехии и Швеции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Туран" продлил контракт с волейболисткой сборной Азербайджана
10 Июля 18:58
Волейбол

"Туран" продлил контракт с волейболисткой сборной Азербайджана

Либеро Юлия Керимова продолжит выступать за чемпиона страны еще один сезон

Три волейболистки "Гянджи" вызваны в национальные сборные
10 Июля 14:39
Волейбол

Три волейболистки "Гянджи" вызваны в национальные сборные

Игроки клуба получили приглашения от команд Азербайджана, Украины и Колумбии

Определились волейбольные клубы Азербайджана, которые сыграют в еврокубках
8 Июля 12:53
Волейбол

Определились волейбольные клубы Азербайджана, которые сыграют в еврокубках

Чемпионы страны выступят в Лиге чемпионов CEV

В Баку прошел масштабный волейбольный фестиваль в честь Кубка Европы - ФОТО
8 Июля 00:24
Волейбол

В Баку прошел масштабный волейбольный фестиваль в честь Кубка Европы - ФОТО

Перед стартом фестиваля кубок привезли к Девичьей башне
Федерация волейбола Азербайджана представила новый логотип и обновленный сайт - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
7 Июля 23:10
Волейбол

Федерация волейбола Азербайджана представила новый логотип и обновленный сайт - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Новая символика отражает современность, динамику и долгосрочную стратегию развития отечественного волейбола

"Гянджа" продлила контракт с Соной Атаевой
7 Июля 17:10
Волейбол

"Гянджа" продлила контракт с Соной Атаевой

Волейболистка продолжит выступать за команду в новом сезоне

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе