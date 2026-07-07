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В Баку представлен Кубок чемпионата Европы по волейболу - ФОТО/ВИДЕО

Волейбол
Новости
7 Июля 2026 13:12
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В Баку представлен Кубок чемпионата Европы по волейболу - ФОТО/ВИДЕО

В Баку состоялась презентация кубка и маскота чемпионата Европы по волейболу среди женщин CEV EuroVolley Women 2026, одним из хозяев которого является Азербайджан.

Как сообщает İdman.Biz, церемония прошла в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

На мероприятии также были представлены новый логотип Федерации волейбола Азербайджана и обновленный официальный сайт организации.

Напомним, Азербайджан примет матчи группы C.

В этой группе сыграют сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.

Матчи в Баку пройдут 21-28 августа на Национальной гимнастической арене.

İdman.Biz
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