Волейболистка сборной Азербайджана продолжит карьеру в Нахчыване

Волейбольный клуб "Момина Хатун" усилил состав перед новым сезоном, подписав контракт с нападающей сборной Азербайджана Маргаритой Степаненко.

Как сообщает İdman.Biz, опытная волейболистка продолжит карьеру в команде из Нахчывана.

За свою карьеру Степаненко выступала в чемпионатах Турции, Польши, Греции, Беларуси, Украины, Венгрии и Израиля. В составе сборной Азербайджана она также представляла страну на чемпионатах Европы.

В клубе выразили уверенность, что мощная игра Степаненко в атаке, надежный блок и богатый международный опыт помогут команде добиться высоких результатов в новом сезоне.

"Добро пожаловать в нашу семью! Желаем Маргарите провести самый успешный сезон в карьере именно в составе "Момины Хатун", - говорится в заявлении клуба.