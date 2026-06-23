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Когда Полина Рагимова присоединится к сборной и в каком клубе будет играть? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Волейбол
Новости
23 Июня 2026 19:32
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Когда Полина Рагимова присоединится к сборной и в каком клубе будет играть? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Полина Рагимова вскоре присоединится к сборной Азербайджана в рамках подготовки к чемпионату Европы, стартующему 21 августа в Баку.

Как сообщила İdman.Biz сама волейболистка, после завершения сезона в греческом "Паниониосе" она залечивала травмы. "Режим восстановления оказался скоростным, работала над своим коленом. Хотела многое успеть, но при этом надо больше прислушиваться к организму. 5 июля сборная начнет подготовку в Гяндже и до этого времени мне все надо успеть. Остается не так много времени. Думаю, это будет мой последний сезон в большом волейболе, поэтому фокусируюсь на хорошей подготовке", - заметила Рагимова.

Она подчеркнула, что уделяет время и своему ментальному здоровью. "За короткий период времени я побывала в Баку, Турции и Греции. Особое внимание уделила своим близким людям, друзьям. Время с ними очень ценно и я о них никогда не забываю. Подобное общение очень важно. Набралась хороших впечатлений", - сказала Рагимова.

Волейболисткаа пока не раскрыла информацию о том, где продолжит карьеру. "Скоро сами все узнаете", - резюмировала Полина.

Заки Фейзуллаев

İdman.Biz
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