Феликс Козловски: "Перед Евро в Баку мы движемся в верном направлении" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Редакция İdman.Biz пообщалась с главным тренером женской сборной Нидерландов по волейболу

Нидерланды станут одними из соперниц сборной Азербайджана по волейболу среди женщин на групповом этапе чемпионата Европы в Баку. До его старта остается меньше двух месяцев и пока команды решают разные задачи – если подопечные Фаика Гараева завершили выступление в Евролиге, "оранжевые" продолжают играть в Лиге наций.

İdman.Biz удалось связаться с главным тренером сборной Нидерландов Феликсом Козловски, который рассказал о том, как его волейболистки готовятся к предстоящему визиту в Баку. "Мы вступаем в заключительную фазу подготовки к чемпионату континента. Для нас Лига наций стала важной частью этого процесса. Она позволяет проверить различные сочетания игроков, оценить уровень взаимодействия и понять, над чем еще необходимо работать. Конечно, результат всегда имеет значение, но главная задача - подойти к чемпионату максимально готовыми", - отметил наставник.

Козловски рассказал и о качестве игры, показанное его подопечными в Лиге наций, где Нидерланды занимают девятое место в общем зачете и имеют шанс попасть в финальную восьмерку. "Я считаю, что мы постепенно движемся в правильном направлении. Были матчи, в которых волейболистки демонстрировала очень хороший волейбол, включая проигранный на тай-бреке матч против Польши. Были и встречи, где нам не хватало стабильности. Это абсолютно нормально на данном этапе сезона. Самое важное - видеть прогресс и понимать, что команда становится сильнее от игры к игре", - сказал специалист.

Он поделился и мнением о сборной Азербайджана, учитывая богатую истории противостояния обеих команд. "Азербайджан всегда был непростым соперником. В ней есть игроки, способные изменить ход встречи благодаря своему мастерству. Кроме того, выступление дома всегда придает дополнительную энергию. Мы понимаем, что играть против хозяек чемпионата будет очень непросто", - заметил Козловски.

Тренер также рассказал об ожиданиях, связанных с чемпионатом. "Перед нами всегда стоят высокие цели. Мы хотим бороться за медали. Но современный европейский волейбол становится все более конкурентным, поэтому нельзя недооценивать ни одного соперника. Стараемся играть в быстрый волейбол. Для нас важны качественный прием, вариативность в атаке и дисциплина в защите. У нас достаточно глубокий состав, что помогает производить ротацию в зависимости от конкретного матча и соперника", - резюмировал Козловски.