"Момине Хатун" впервые сыграет в женской Высшей лиге Азербайджана

Волейбольный клуб "Момине Хатун" из Нахчывана в сезоне-2026/2027 впервые выступит в женской Высшей лиге чемпионата Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, это решение стало результатом работы по развитию волейбола в регионах страны.

Волейбольный клуб "Момине Хатун" был создан в 2024 году. В 2025 году команда U16 стала чемпионом Азербайджана, а команды U14 и U18 в 2026 году завоевали "бронзу" национальных первенств.

Руководство клуба продолжает подготовку к успешному выступлению в Высшей лиге. Основная цель - сформировать сильную, настойчивую и верную своим ценностям команду.

В ближайшие дни клуб намерен поэтапно представить новых игроков.