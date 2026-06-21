Мужская сборная Азербайджана по волейболу завершила выступление в Евролиге

Мужская сборная Азербайджана по волейболу завершила свою борьбу в Европейской лиге.

Как сообщает İdman.Biz, это произошло после заключительного матча третьего тура, прошедшего в Баку, в котором подопечные Бориса Гребенникова встретились со сборной Португалии.

Матч, организованный в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, завершился победой гостей со счетом 3:1 (21:25, 25:16, 25:12, 25:19).

Отметим, что в рамках текущего розыгрыша Евролиги азербайджанская команда уступила во всех своих матчах. Ранее сборная проиграла Греции, Швеции, Румынии и Испании со счетом 0:3, а также команде Венгрии со счетом 1:3.