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Мужская сборная Азербайджана по волейболу завершила выступление в Евролиге

Волейбол
Новости
21 Июня 2026 21:38
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Мужская сборная Азербайджана по волейболу завершила выступление в Евролиге

Мужская сборная Азербайджана по волейболу завершила свою борьбу в Европейской лиге.

Как сообщает İdman.Biz, это произошло после заключительного матча третьего тура, прошедшего в Баку, в котором подопечные Бориса Гребенникова встретились со сборной Португалии.

Матч, организованный в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта, завершился победой гостей со счетом 3:1 (21:25, 25:16, 25:12, 25:19).

Отметим, что в рамках текущего розыгрыша Евролиги азербайджанская команда уступила во всех своих матчах. Ранее сборная проиграла Греции, Швеции, Румынии и Испании со счетом 0:3, а также команде Венгрии со счетом 1:3.

İdman.Biz
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