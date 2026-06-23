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Елизавета Рубан: "Наши результаты в Евролиге не так уж плохи"

Волейбол
Новости
23 Июня 2026 15:49
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Елизавета Рубан: "Наши результаты в Евролиге не так уж плохи"

Волейболистка женской сборной Азербайджана Елизавета Рубан считает, что команда достойно выступила в Серебряной Евролиге.

"Мы завершили выступление в Евролиге. Я рада, что такие матчи дают нам возможность проверить свои сильные и слабые стороны, понять, над какими деталями нужно работать, исправить ошибки и проанализировать, в каких аспектах мы можем прибавить и за счет чего побеждать соперников. В целом наши результаты не так уж плохи. Больше всего мне жаль матч с Испанией - мы могли вырвать победу", - заявила Рубан в интервью report.az.

По словам волейболистки, в заключительном матче турнира против Швейцарии команда столкнулась с невезением.

"В последнем матче со Швейцарией травмировалась наша связующая. К сожалению, заменить ее было невозможно. Теперь начинается интересный этап - мы стартуем с подготовкой к чемпионату Европы. Нас ждет сложный период, чтобы выполнить поставленные задачи и добиться хорошего результата", - подчеркнула она.

Отметим, что команда под руководством Фаига Гараева провела в Евролиге шесть матчей. Азербайджанские волейболистки со счетом 3:0 обыграли Эстонию, Северную Македонию и Израиль, уступили Швеции и Швейцарии - 0:3, а Испании - 1:3.

İdman.Biz
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