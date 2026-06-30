Азербайджанские пляжные волейболисты выступят на чемпионатах EEVZA в Латвии

Женские и мужские сборные Азербайджана по пляжному волейболу выступят на чемпионатах Восточноевропейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA) среди спортсменов до 16, до 18 и до 20 лет, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана.
Сегодня азербайджанские команды отправились в Латвию, где пройдут соревнования.
Турнир среди спортсменов до 18 лет состоится с 1 по 3 июля, чемпионат среди игроков до 16 лет пройдет 4-5 июля, а соревнования в возрастной категории до 20 лет запланированы на 15-17 июля. Все матчи примет город Цесис.
Сборные Азербайджана выступят под руководством главного тренера Атварса Вилде и тренера Нихада Тарвердиева.
На чемпионатах EEVZA Азербайджан представят следующие пары:
U-16 (девушки)
Диляра Агаева / Ульяна Ковалева
Айдан Мирзоева / Айлин Ализаде
U-18 (девушки)
Лейла Алиева / Диляра Агаева
Фейза Болат / Джамиля Баширова
U-18 (юноши)
Эмиль Сафронов / Тамерлан Таглыев
U-20 (девушки)
Сабина Ализаде / Лейла Алиева
Фейза Болат / Джамиля Баширова
U-20 (юноши)
Ибрагим Мамедов / Мухаммед Асланлы
Эмиль Сафронов / Тамерлан Таглыев
Помимо чемпионатов EEVZA, азербайджанские пляжные волейболисты также примут участие в открытом чемпионате стран Балтии, который пройдет в столице Латвии Риге.