Азербайджанские пляжные волейболисты выступят на чемпионатах EEVZA в Латвии

Женские и мужские сборные Азербайджана по пляжному волейболу выступят на чемпионатах Восточноевропейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA) среди спортсменов до 16, до 18 и до 20 лет, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана.

Сегодня азербайджанские команды отправились в Латвию, где пройдут соревнования.

Турнир среди спортсменов до 18 лет состоится с 1 по 3 июля, чемпионат среди игроков до 16 лет пройдет 4-5 июля, а соревнования в возрастной категории до 20 лет запланированы на 15-17 июля. Все матчи примет город Цесис.

Сборные Азербайджана выступят под руководством главного тренера Атварса Вилде и тренера Нихада Тарвердиева.

На чемпионатах EEVZA Азербайджан представят следующие пары:

U-16 (девушки)

Диляра Агаева / Ульяна Ковалева

Айдан Мирзоева / Айлин Ализаде

U-18 (девушки)

Лейла Алиева / Диляра Агаева

Фейза Болат / Джамиля Баширова

U-18 (юноши)

Эмиль Сафронов / Тамерлан Таглыев

U-20 (девушки)

Сабина Ализаде / Лейла Алиева

Фейза Болат / Джамиля Баширова

U-20 (юноши)

Ибрагим Мамедов / Мухаммед Асланлы

Эмиль Сафронов / Тамерлан Таглыев

Помимо чемпионатов EEVZA, азербайджанские пляжные волейболисты также примут участие в открытом чемпионате стран Балтии, который пройдет в столице Латвии Риге.