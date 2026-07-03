Волейболистка сборной Азербайджана выбрала "Минчанку"

Волейболистка сборной Азербайджана Кристина Бесман сменила клубную прописку.

Как сообщает İdman.Biz, связующая, проведщая прошлый сезон в "Омичке", подписала контракт с "Минчанкой". Там она будет выступать под номером 14.

Последние годы спортсменка провела в чемпионате России, в разное время играя за "Липецк", "Тулицу", "Енисей" и уже упоминавшуюся "Омичку". При этом, Бесман продолжит играть в российской Суперлиге, так как ее участницей является и "Минчанка". Ведущий клуб Беларуси в прошлом сезоне занял в Суперлиге 13-е место, но при этом оформил золотой дубль на родине, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Беларуси.

Отметим, что Бесман в разные годы побеждала со сборной в Евролиге и Играх Исламской Солидарности.

На клубном уровне Кристина становилась чемпионкой Финляндии в составе "Виести" и бронзовым призером азербайджанской лиги вместе с "Азерйол".