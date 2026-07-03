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В Баку будет представлен кубок чемпионата Европы по волейболу

Волейбол
Новости
3 Июля 2026 13:33
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В Баку будет представлен кубок чемпионата Европы по волейболу

В Баку пройдет презентация кубка чемпионата Европы по волейболу среди женщин EuroVolley Women 2026, одним из хозяев которого станет Азербайджан.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, мероприятие состоится 7 июля в 12:00 в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

На церемонии будут представлены кубок чемпионата Европы и официальный маскот турнира.

В тот же день в 19:00 пройдет волейбольный фестиваль. На территории фестиваля будут установлены специальные фотозоны, посвященные EuroVolley Women 2026, а также волейбольные площадки. Любители волейбола, жители города и гости столицы смогут сфотографироваться с кубком чемпионата Европы и встретиться с игроками женской сборной Азербайджана. Кроме того, болельщики, которые сделают фото в специальных зонах и опубликуют их в социальных сетях с хэштегом #EuroVolleyW, получат билеты на матчи чемпионата Европы.

Напомним, Азербайджан примет матчи группы C. В этой группе сыграют сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.

Игры в Баку пройдут 21-28 августа на Национальной гимнастической арене.

İdman.Biz
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