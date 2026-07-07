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Фаиг Гараев: "Будем бороться до конца" - ВИДЕО

Волейбол
Новости
7 Июля 2026 14:05
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Фаиг Гараев: "Будем бороться до конца"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев рассказал о подготовке команды к чемпионату Европы, матчи которого пройдут в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, Гараев выступил на пресс-конференции, посвященной турниру.

"К сожалению, несколько наших волейболисток получили травмы. Несмотря на это, мы продолжаем подготовительный процесс", — сказал специалист.

По словам опытного тренера, команда не намерена жить прошлым и хочет добиться новых успехов.

"Мы не живем прошлым, мы смотрим на сегодняшний и завтрашний день. В предстоящий период хотим добиться новых успехов. Верю, что наше успешное выступление заложит основу для нового возрождения в азербайджанском волейболе. В составе нашей команды есть и молодые волейболистки. Наша главная цель — до конца бороться и быть полностью мобилизованными. Чтобы добиться хорошего результата, важно поддерживать физическую готовность и настроение игроков на высоком уровне. В команде все относятся друг к другу с уважением. Я всегда говорю девочкам, что выступать за национальную сборную — большая ответственность. Они это понимают и усердно работают на тренировках", — отметил Гараев.

Напомним, Азербайджан примет матчи группы C.

В этой группе сыграют сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании.

Матчи в Баку пройдут 21-28 августа на Национальной гимнастической арене.

İdman.Biz
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